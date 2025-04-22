Hakem Taşkınsoy Hastaneye Kaldırıldı

HASTA HAKEM MAÇI YÖNETEMİYOR

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde, TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray arasında gerçekleştirilecek olan karşılaşmayı yönetecek hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, rahatsızlık yaşadı. Bu durum, maçın başlamasını geciktirdi.

HAKEMİN RAHATSIZLIĞI SEBEBİYLE MAÇ DEĞİŞİYOR

Hakem Taşkınsoy’un sağlık durumu, mevcuttaki rahatsızlığı nedeniyle devam ediyor. Kalp ritim bozukluğu (taşikardi) tanısıyla ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Bu gelişme üzerine, karşılaşmayı 4. hakem Ali Yılmaz yönetti.