Hakem Ücretleri Açıklandı, Fark Belli

HAKEM ÜCRETLERİNDEN DENGESİZLİKLER

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) hakemlere yaptığı toplam ödemenin detayları gün yüzüne çıktı. Türk ve yabancı hakemler arasında büyük bir ücret farklılığı olduğu dikkatleri çekiyor. Örneğin, VAR hakemi Türk olduğunda bu kişi 26 bin 250 TL ücret alırken, TFF’nin tüm masraflarını karşıladığı yabancı hakeme maç başı 1.400 euro, yani yaklaşık 62 bin 700 TL ödeniyor.

DERBİ MAÇLARINDAKİ ÜCRET FARKLILIĞI

Bu ücret farkı özellikle Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gözlemlendi. Türk orta hakem, bu önemli maçta 52 bin 500 TL kazanırken, derbiyi yöneten Slavko Vincic’e 6 bin euro, yani yaklaşık 269 bin TL ödendi. Bu durum, özellikle derbi gibi büyük karşılaşmalarda hakem ücretlerinde önemli farklar oluşmasına sebep oluyor.

TÜRK HAKEMLERİN TOPLAM ÜCRETLERİ

Süper Lig’de görev yapan Türk hakemlerin, maç görevi nedeniyle aldığı toplam ücretler ise şu şekilde sıralanıyor:

Cihan Aydın: 1 milyon 678 bin 375 TL

Atilla Karaoğlan: 1 milyon 608 bin 25 TL

Zorbay Küçük: 1 milyon 595 bin 650 TL

Ali Şansalan: 1 milyon 550 bin 425 TL

Ozan Ergün: 1 milyon 490 bin 500 TL