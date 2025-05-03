Hakemler: Ali Y. Samet Ç. Bilal G. Hatayspor: Bekaj, Kamil Ç., Kilama, Calvo. Başakşehir: Muhammed Ş., Ömer Ş., Leonardo D. Goller: Strandberg, Boutobba (Hatayspor). Sarı Kart: Bamgboye, Massanga (Hatayspor). Maç: 34’üncü haftası, 2-4 bitti.

HAKEMLER VE TAKIMLAR

HAKEMLER: Ali Yılmaz, Samet Çiçek, Bilal Gölen

HATAYSPOR: Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi ( Dk. 76 Kerim Alıcı ), Kilama, Calvo, Cemali Sertel (Dk. 90+2 Baran Sarkan), Abdulkadir Parmak, Massanga, Bilal Boutobba, Görkem Sağlam ( Dk. 87 Deniz Aksoy), Bamgboye ( Dk. 76 Recep Burak Yılmaz ), Strandberg

BAŞAKŞEHİR: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leonardo Duarte, Jerome Opoku, Christopher Operi, Berat Özdemir ( Dk. 76 Umut Güneş ), Deniz Türüç ( Dk. 61 İvan Brnic), Miguel Crespo, Olivier Kemen ( Dk. 76 Jojo Vitor Brandao Figueiredo), Yusuf Sarı (Dk. 88 Ebosele), Piatek (Dk. 87 Philippe Keny)

GOLLER VE SARI KARTLAR

GOLLER: Strandberg, Boutobba (Hatayspor) – Piatek, Yusuf, Brnic, Figueiredo (Başakşehir)

SARI KART: Bamgboye, Massanga, Kilama, Burak Yılmaz (Hatayspor) – Operi (Başakşehir)

MAÇIN GÖRÜNTÜSÜ

SÜPER Lig’in 34’üncü haftasında Mersin’de Atakaş Hatayspor, Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Maçın 4’üncü dakikasında, savunmanın hatasında ceza alanında Görkem’in attığı pası alan Strandberg, topu ağlarla buluşturarak takımı 1-0 öne geçirdi. 9’uncu dakikada, Crespo, sağ kanattan ceza alanına ortaladığı topu alan Piatek, topu ağlarla buluşturarak takımına beraberliği sağladı: 1-1. 11’inci dakikada, Hatayspor’un sol kanattan gelişen atağında Cemali, çaprazdan içeriye sol ayağıyla köşeye vurmasına rağmen kalesi Muhammed, kornere çıkardı.

14’üncü dakikada, konuk ekibin sol kanattan gelişen atağında Yusuf, ceza alanına girmeden vuruşunu yaparken, savunmadan seken top dışarı gitti. 24’üncü dakikada ceza alanının dışından topu alan Yusuf, uzak mesafeden attığı şut, üstten dışarıya gitti. 25’inci dakikada Bamgboye ile yaşanan ikili mücadele sonrası Ömer Ali, yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. 30’uncu dakikada, Crespo topla birlikte ceza sahasına girerek yaptığı asist ile Yusuf’u buluşturdu. Yusuf da aldığı topu ev sahibi takımının fileleri ile buluşturarak takımı 2-1 öne geçirdi.

PENALTI VE İKİNCİ YARIDA GOLLER

44’üncü dakikada, Yusuf’un pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Kemen’in, Kamil Ahmet tarafından düşürülmesi sonucu Başakşehir penaltı kazandı. 45+1’de Başakşehir’den Piatek’in kullandığı penaltı, kaleci Bekaj tarafından çıkarıldı. Maçın ilk yarısı Başakşehir’in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda, 48’inci dakikada; Massanga’nın orta sahadan ceza alanına attığı topu alan Boutobba’nın vuruşu kaleciyi geçemedi. 56’ncı dakikada, Başakşehir sahasında, sağ kanattaki Kamil Ahmet’den topu alan Boutobba, sert vurduğu topu file ile buluşturarak takımına beraberliği getirdi: 2-2. 61’inci dakikada, Başakşehir’de Deniz Türüç oyundan çıkarak yerine İvan Brnic dahil oldu.

68’inci dakikada, Başakşehir’in ev sahibi takımın sahasında etkinliğinin artması ile Yusuf’un pasını alan Crespo, sert vurduğu top kaleci Bekaj’ı geçmesine rağmen Piatek’in dokunmaya çalışması sonuç vermedi ve meşin yuvarlak dışarıya gitti. 73’üncü dakikada, kale önünde gelen hava topuna yükselen Piatek, topu ağlara gönderirken, hakem kaleciye faul yapıldığını gerekçe göstererek golü geçersiz saydı. 82’nci dakikada, ceza sahası dışında topu alan Umut’un attığı pası alan Brnic, sert vurduğu top Burak Yılmaz’a çarparak ağlarla buluştu: 3-2. 90+1’nci dakikada, Figueireido, penaltıdan attığı topu filelere gönderdi: 2-4.