Hakemler Belirlendi, Maçlar Başlıyor

HAKEMLERİN BELİRLENMESİ

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. Maçlar, yarın 23 Ağustos Cumartesi, 24 Ağustos Pazar ve 25 Ağustos Pazartesi günleri yapılacak. Ligin bu haftasındaki karşılaşmalar için görevli hakemler belirlendi. Ancak, Konyaspor – Beşiktaş, Çaykur Rizespor – RAMS Başakşehir ve Samsunspor – Kasımpaşa maçları Avrupa müsabakaları nedeniyle daha sonraki bir tarihe ertelendi.

MAÇ PROGRAMI VE HAKEMLER

Süper Lig’in 3. haftasında gerçekleştirilecek maçların hakemleri şu şekilde belirlendi:

Yarın (23 Ağustos) 21.30’da Fatih Karagümrük – Göztepe karşılaşmasını Batuhan Kolak yönetecek. Aynı gün saat 21.30’da Gaziantep FK – Gençlerbirliği maçında Atilla Karaoğlan, Fenerbahçe – Kocaelispor karşılaşmasında ise Mehmet Türkmen düdük çalacak.

Pazar VE PAZARTESİ MAÇLARI

24 Ağustos Pazar günü saat 19.00’da Trabzonspor – Antalyaspor maçını Ali Yılmaz yönetecek. 21.30’da Kayserispor – Galatasaray arasında Alper Akarsu görev alacak. 25 Ağustos Pazartesi günü ise saat 21.30’da Eyüpspor – Corendon Alanyaspor maçını Arda Kardeşler yönetecek.