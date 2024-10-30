Hakemler Belirlendi: Trendyol Süper Lig 11. Hafta

HAKEMLERİN BELLİ OLDUĞU MÜSABAKALAR

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler netleşti. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki önemli mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek. Trendyol Süper Lig’in 11. hafta heyecanı, 1 Kasım Cuma’dan başlayarak, 2 Kasım Cumartesi, 3 Kasım Pazar ve 4 Kasım Pazartesi günlerinde gerçekleşecek maçlarla devam edecek. Bu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesi aracılığıyla açıklandı.

HAFTANIN PROGRAMI VE GÖREVLİ HAKEMLER

1 Kasım Cuma günü saat 20.00’de Gaziantep FK ile Göztepe arasında oynanacak maçın hakemi Kadir Sağlam olarak belirlendi.

2 Kasım Cumartesi günü 13.30’da Sivasspor ile Çaykur Rizespor maçında Cihan Aydın, 16.00’da Kayserispor ile Adana Demirspor mücadelesinde Muhammet Ali Metoğlu, 19.00’da ise Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek ve bu maçı Zorbay Küçük yönetecek.

3 Kasım Pazar günü 13.30’da Konyaspor ile Rams Başakşehir maçında Emre Kargın, 16.00’da Bodrum FK ile Corendon Alanyaspor maçında Ali Şansalan, aynı saatte Eyüpspor ile Hatayspor kapışmasında Yasin Kol görev yapacak. 19.00’da ise Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin karşılaşmasını Oğuzhan Çakır yönetecek.

4 Kasım Pazartesi günü saat 20.00’de Samsunspor ile Antalyaspor arasındaki maçı Direnç Tonusluoğlu yönetecek.