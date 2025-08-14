Hakemler Belli Oldu, Maçlar Heyecanlandırıyor

HAKEMLER BELLİ OLDU

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında yer alacak maçların hakemleri açıklandı. Bu heyecan dolu karşılaşmalar, 16 Ağustos Cumartesi, 17 Ağustos Pazar ve 18 Ağustos Pazartesi günlerinde oynanacak. Belirlenen hakemler, maçların daha sorunsuz geçmesini sağlayacak.

HAFTANIN MAÇLARI VE HAKEMLERİ

Yarın, 21.30’da Galatasaray ile Fatih Karagümrük maçı Ozan Ergün tarafından yönetilecek. 16 Ağustos Cumartesi günü, 19.00’da Kocaelispor – Samsunspor karşılaşmasını Zorbay Küçük, 21.30’da ise Corendon Alanyaspor – Çaykur Rizespor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Ayrıca, aynı gün 21.30’da Göztepe ile Fenerbahçe karşılaşmasını Yasin Kol yönetecek.

Pazar Günü Oynanacak Karşılaşmalar

17 Ağustos Pazar günü, 19.00’da Gençlerbirliği – Antalyaspor ve Konyaspor – Gaziantep FK karşılaşmaları sırasıyla Oğuzhan Aksu ve Adnan Deniz Kayatepe tarafından yönetilecek. 21.30’da ise Beşiktaş ile Eyüpspor, Halil Umut Meler’in yönetiminde sahaya çıkacak. Aynı gün RAMS Başakşehir ile Kayserispor karşı karşıya gelecek ve bu maçı Kadir Sağlam yönetecek.

Pazartesi Günü Son Maç

18 Ağustos Pazartesi günü, 21.30’da Kasımpaşa – Trabzonspor karşılaşması Cihan Aydın tarafından yönetilecek. bu haftanın maçları futbolseverleri heyecanlandırıyor.