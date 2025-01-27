Hakemlerin Artık Kararlılık Göstermesi Gerekli

HATAYSPOR, KASIMPAŞA’YA KARŞI MAĞLUP OLDU

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda oynadığı maçta Kasımpaşa’ya 5-4 yenildi. Maç sonrası yapılan basın toplantısında Atakaş Hatayspor’un Teknik Direktörü Murat Şahin, önemli açıklamalarda bulundu.

ŞAHİN’İN OYUNCULARINA TEŞEKKÜRÜ

Murat Şahin, “Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bazen oyunu kazanamazsınız ama takım olmayı başarırsınız. Bugün o günlerden bir tanesiydi. Rakibin gollerinden 3 tanesi bizim hatamızdı. Puan alabileceğimiz bir maçtı. Son dakikalarda dahi buna yaklaştık” dedi.

ANTALYASPOR MAÇI BİZİM İÇİN FİNAL

Şahin ayrıca, “Sıralamadan dolayı böyle maçlardan puan çıkartabilmemiz gerekiyor. Bugün puan da alamadığımız için Antalyaspor ile oynayacağımız maç bizim için final havasında olacak” ifadelerini kullandı.

HAKEMLERİN ROLÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Ayrıca, “Hakemlerin de artık bir şeyler yapması gerekiyor” şeklinde bir çağrıda bulundu.