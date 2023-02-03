Hakim kararı yapay zeka ile verdi

Kolombiyalı Yargıç Juan Manuel Padilla, zihinsel engelli çocuğun sigortası ile ilgili kararı yapay zeka ile verdi.

Kolombiyalı Yargıç Juan Manuel Padilla, yapay zeka aracına, zihinsel engelli çocuğun tıbbi finansmanı durumunda yasaların nasıl uygulanacağını sordu. Yapay Zeka kararı emsal örneklerle aynı verdi.

Kolombiya’da bir yargıç, zihinsel engelli bir çocuğun sigortasının çocuğun tıbbi tedavisinin tüm masraflarını karşılayıp karşılamayacağına karar verirken yapay zeka aracı ChatGPT’yi kullandığını açıkladı.

Ayrıca kararını desteklemek için önceki kararlardan emsal kullandı.

Cartagena şehrinde görevli olan Juan Manuel Padilla, ebeveynlerinin karşılayamayacağı için çocuğun tüm tıbbi ve ulaşım masraflarının sigorta tarafından ödenmesi gerektiği sonucuna vardı.

Kararın kendisi fazla tartışma yaratmasa da, Padilla’nın ChatGPT ile yaptığı konuşmaların karara dahil edilmesi dikkat çekti.

Padilla’nın chatbot ile yaptığı sorgulamaları içeren belgelerde Padilla’nın ChatGPT’ye şu soruyu sorduğu görüldü:

“Zihinsel engelli bir çocuk, terapileri için ücret ödemekten muaf mı?”

ChatGPT’nin yanıtı, hakimin nihai kararına karşılık geldi:

“Evet, bu doğru. Kolombiya’daki düzenlemelere göre, otizm teşhisi konan reşit olmayan çocuklar tedavileri için ücret ödemekten muaftır.”

Dava, yapay zekanın hukukta kullanımı konusunda bir tartışma başlattı ve Padilla’nın bazı meslektaşları tarafından eleştirildi.