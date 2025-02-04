Hakim ve Savcı Atamaları Resmi Gazete’de

ATAMALAR RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI

Hakim ve savcı atamaları 2025 yılına ait Resmi Gazete’nin 5 Şubat tarihli sayısında duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla 30 Ocak 2025 tarihinde düzenlenen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri atama töreninin sonuçları yayınlandı.

1075 HAKİM VE SAVCI ATAMASI YAPILDI

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen ad çekme sonucunda belirlenen 1075 hakim ve savcının ataması yapıldı. Bu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 13. maddesi çerçevesinde gerçekleştirildi. Böylece, 27’nci adli yargı döneminden 512 hakim ve 332 Cumhuriyet Savcısı, avukatlık mesleğinden geçen 13’üncü adli yargı döneminden 77 hakim ve 64 Cumhuriyet Savcısı ile 17’inci idari yargı döneminden 90 hakimin görev yerleri belirlenmiş oldu.

ATAMA SONUÇLARINA NASIL ULAŞILIR?

Hakim ve savcı adayı atama sonuçları Resmi Gazete’de yayımlandı. “Tam listeye ulaşmak için tıklayın” ifadesiyle bağlantı sağlanabilir.