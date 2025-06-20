Hakim Ve Savcılar Atandı 2025’e

ADLİ YARGIDA ATAMALAR

Hakimler ve Savcılar Kurulu, 2025 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi çerçevesinde adli yargıda 3 bin 698 hakim ve savcı ile idari yargıda 338 hakim ve savcı olmak üzere toplamda 4 bin 36 hakim ve savcının yeni görevlere atandığını açıkladı. HSK tarafından yayımlanan kararnamede, adli yargıda görev yapan 3 bin 698 hakim ve savcı ile idari yargıda görevli 338 hakim ve savcının yer değiştirdiği belirtildi.

BAŞSAVCILIK DEĞİŞİMİ

Kararnamede 24 ilin başsavcısının değişiklik gösterdiği dikkat çekti. Örneğin, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gökçe Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na atanırken, yerine Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı getirildi. Ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Ceyhun Ceylan, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı’na atandı. Bunun yanı sıra, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Çınar, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na ve Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne atandı.

ADALLET BAKANI TUNÇ’TAN AÇIKLAMA

Kararname hakkında sosyal medya hesabından bilgi veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Hakimler ve Savcılar Kurulu 2025 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladık. Aziz milletimiz adına görevlerini ifa eden; hukukun üstünlüğü, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda karar veren hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum. Kararnamenin; hakim ve savcılarımız başta olmak üzere aileleri, yargı teşkilatımız, ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde bir değerlendirmede bulundu.