Hakim Ziyech, Al Duhail’den ayrıldı

GALATASARAY’DAN AYRILDIĞINDAN SONRA KATAR’DA TUTUNAMADI

Ocak ayında Galatasaray’dan ayrılan Hakim Ziyech, Katar temsilcisi Al Duhail’e transfer oldu. Ancak, Ziyech’in yeni takımındaki kariyeri kısa sürdü. Al Duhail, yıldız oyuncunun takımdan ayrıldığını resmi olarak duyurdu.

YILDIZ OYUNCU İLE YOLLARINI AYIRDILAR

Galatasaray’dan ayrılıp Al Duhail’e geçen 32 yaşındaki futbolcu, bu takımda geçirdiği dönemde toplamda 13 maçta yer aldı. Ziyech, Al Duhail formasıyla yalnızca 1 gol atmayı başardı ve 1 asistlik bir performans sergiledi.