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Hakim Ziyech Galatasaray’dan Ayrılma Yolunda

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GALATASARAY YABANCI KONTENJANINI AÇMAK İSTİYOR

Galatasaray, ara transfer döneminde yabancı kontenjanını açmak için Faslı yıldız Hakim Ziyech’e transfer izni verdi. Suudi Arabistan ekiplerinden gelen transfer teklifiyle karşılaşan Ziyech için beklenmedik bir öneri belirdi. Süper Lig ve Avrupa’da güçlü bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray, performansıyla hayal kırıklığı yaratan Ziyech ile yollarını ayırmak istiyor.

ZIECH İÇİN ALTERNATİFLER GELİYOR

Sarı-Kırmızılılar, Ziyech’in takımda ayrılmasıyla yabancı kontenjanını açmayı planlıyor ve bu sayede eksik bölgelerini güçlendirebiliyor. Türkiye gazetesinde çıkan habere göre, Galatasaray yönetimi Ziyech’e transfer görüşmelerine başlaması için onay verdi. Suudi Arabistan kulüplerinin radarında bulunan Ziyech’in öncelikli tercihi ise Fransa olarak belirtiliyor. Ziyech’in, Lille ile yaptığı görüşmelerin olduğu ifade edildi.

ZIECH’İN GALATASARAY PERFORMANSI

Hakim Ziyech, Galatasaray forması altında 34 maça çıkarak 8 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi. 31 yaşındaki futbolcu, takımına önemli katkılarda bulunmuş olsa da, Galatasaray yönetimi mevcut durum nedeniyle yeni bir yol haritası çizme kararı aldı.

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