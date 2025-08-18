Hakim Ziyech, Gençlerbirliği ile görüşüyor

SÜPER LİG’E DÖNÜŞ HAZIRLIĞI

Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra Al Duhail’e transfer olan Hakim Ziyech, son dönemde bu takımdan da ayrılarak boşta kalmış durumda. Yıldız futbolcu, Süper Lig’e geri dönmeye hazırlanıyor. Fas medyasında yer alan bilgilere göre; Süper Lig temsilcisi Gençlerbirliği, hücum hattını güçlendirmek için Hakim Ziyech ile temas kurdu. Başkent ekibinin Faslı oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

GENÇLERBİRLİĞİ’NDEN TEKLİF

Ayrıca, Hakim Ziyech’in şu ana kadar cazip bir teklif almadığı ve bu nedenle Gençlerbirliği’nin önerisine olumlu yaklaştığı bildirildi. Transferin en kısa sürede gerçekleşmesi bekleniyor. Al Duhail ile yalnızca 13 maça çıkan Ziyech, bu süreçte 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.