Haberler

Hakim Ziyech, Gençlerbirliği ile görüşüyor

SÜPER LİG’E DÖNÜŞ HAZIRLIĞI

Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra Al Duhail’e transfer olan Hakim Ziyech, son dönemde bu takımdan da ayrılarak boşta kalmış durumda. Yıldız futbolcu, Süper Lig’e geri dönmeye hazırlanıyor. Fas medyasında yer alan bilgilere göre; Süper Lig temsilcisi Gençlerbirliği, hücum hattını güçlendirmek için Hakim Ziyech ile temas kurdu. Başkent ekibinin Faslı oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

GENÇLERBİRLİĞİ’NDEN TEKLİF

Ayrıca, Hakim Ziyech’in şu ana kadar cazip bir teklif almadığı ve bu nedenle Gençlerbirliği’nin önerisine olumlu yaklaştığı bildirildi. Transferin en kısa sürede gerçekleşmesi bekleniyor. Al Duhail ile yalnızca 13 maça çıkan Ziyech, bu süreçte 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

ÖNEMLİ

Haberler

Göcek Mahallesi’nde Su Hattı Yenileniyor

Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde içme suyu altyapısını güçlendirmek ve çevre temizliği sağlamak için çalışmalar sürdürülüyor. MUSKİ, 400 metrelik su hattı deplasmanını tamamladı.
Haberler

Kayseri’de 38 Yıl Hapis Cezası

Kayseri'de, çeşitli suçlardan 38 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 25 yaşındaki A.K. yakalanarak cezaevine gönderildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.