Hakim Ziyech Gençlerbirliği’nde mi olacak?

HAKİM ZİYECH’İN TRANSFER GELİŞMELERİ

Hakim Ziyech, Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra Al Duhail’e transfer oldu. Ancak bu transferi de uzun sürmedi ve oyuncu geride kalan haftalarda bu kulüpten de ayrılarak şu an boşta kaldı. Süper Lig’e dönüş yapmaya hazırlanan yıldız oyuncu ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

GENÇLERBİRLİĞİ İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Son olarak Al Duhail’de forma giyen Hakim Ziyech, şu anda kulüpsüz bulunuyor ve Süper Lig’in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği ile görüşmelere başladı. Bu görüşmeler, başkent ekibinin hücum hattını güçlendirme amacıyla gerçekleşiyor. Gençlerbirliği’nin, Hakim Ziyech ile 1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

HAKİM ZİYECH’İN DURUMU

Hakim Ziyech’in şu ana kadar cazip bir teklif almadığı bildiriliyor. Bu nedenle oyuncunun Gençlerbirliği’nin teklifine sıcak baktığı ve transferin kısa süre içerisinde resmi hale geleceği ifade ediliyor. Al Duhail ile yalnızca 13 maç oynayan Ziyech, bu süreçte 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.