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Spor

Hakim Ziyech Transferinde Ciddi Gelişme Var

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HAKIM ZİYECH’İN GALATASARAY GÜNLERİ SONLANIYOR

Galatasaray’da son olarak 12 Aralık’ta Malmö ile oynanan maçta forma giyen Hakim Ziyech’in sarı-kırmızılı takımdaki günleri artık sona eriyor. Voetbal International’da yer alan habere göre, Hakim Ziyech, daha önce teknik direktörlüğünü yapmış olan Alfred Schreuder’in çalıştırdığı Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Nasr ile yaptığı transfer görüşmelerinde önemli mesafe kaydetti.

Ziyech ve Schreuder’in birlikte çalıştıkları dönemden bu yana iletişimlerini sürdürdükleri ifade ediliyor. Schreuder’in, 31 yaşındaki eski öğrencisiyle tekrar çalışma isteği ve transferi konusunda kararlı olduğu belirtiliyor. Bu durum, Ziyech’in Al-Nasr’a transferinin yakın bir gelecekte gerçekleşebileceğini gösteriyor.

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