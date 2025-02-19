Hakime HSK’dan Soruşturma: Tahliye Kararı

MAHKEME HAKİMİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gezi Parkı ekibi soruşturması çerçevesinde tutuklanan Ayşe Barım’ın tahliyesine karar veren İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Fatih Kapan hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) soruşturma başlattı. Tanınan isimlerin menajeri olan Ayşe Barım, terefi edilen kararında suçun değişme ihtimalinin yanı sıra tutukluluğun “ölçülü” olmayacağı gerekçesiyle tahliye edilmişti.

TUTUKLULUK KARARI YENİDEN DEĞERLENDİRİLDİ

Hakim Fatih Kapan, Gezi Parkı olaylarıyla bağlantılı olarak tutuklanan Ayşe Barım’ın tahliyesine karar verme sürecinde, suçun değişme olasılığı ve tutukluluğun bu durumda orantılı olmayacağı gibi durumları öne çıkardı. Ancak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı sonrası bu karar, Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gözden geçirildi. Başsavcılığın talebini olumlu yönde değerlendiren mahkeme, Barım hakkında yeni bir tutuklama kararı verdi.

YARGI SÜRECİNDE DEVAM EDEN GÜNDEM

Hakimler ve Savcılar Kurulu, verilen tahliye kararını takiben Hakim Fatih Kapan hakkında soruşturma başlatma kararı aldı. Bu durum, hem yargı çevrelerinde hem de toplumda büyük ilgi uyandırdı. Soruşturmanın akıbeti ve detayları merakla izleniyor.