Hakkâri, Genç Nüfusla Yatırım Fırsatı

ROPORTAJDA HAFTALIK AÇIKLAMALAR

Hakkâri’de düzenlenen Anadolu Şenliği kapsamında, Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur tarafından Vali Ali Çelik ile bir röportaj yapıldı. Vali Çelik, Hakkâri’yi “dağların ve huzurun şehri” olarak tanımlıyor ve şehrin doğal güzellikleri ile sosyal yapısı üzerine detaylı bilgiler veriyor. Hakkâri’nin Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip illerinden biri olduğunu belirten Çelik, “Toplam nüfusumuz 282 bin, bunun yaklaşık 55-56 bini 15-24 yaş arasındaki gençlerden oluşuyor” sözleriyle genç nüfus oranlarını vurguluyor. Türkiye genelinde genç nüfus oranı yüzde 14,7 iken, Hakkâri’de bu oran yüzde 20,7’ye ulaşıyor.

GENÇ NÜFUSUN AVANTAJLARI

Vali Çelik, Hakkâri’deki yaşlı nüfus oranının sadece yüzde 4,3 olup Türkiye ortalamasının yarısından az olduğunu belirtiyor. Bu durumun kente enerji ve dinamizm kattığını ifade ediyor. Çelik, “Yaşlısının az olduğu, gencinin çok olduğu bir insan kaynağı var. Bu enerji pozitif bir enerji” diyerek bölgedeki genç iş gücünün potansiyeline dikkat çekiyor. Yatırımcılar için Hakkâri’nin düşük yaşlı nüfus oranı ve yüksek genç iş gücü potansiyelinin büyük avantaj sunduğunu da ekliyor.

COĞRAFİ AVANTAJLAR VE EKONOMİK POTANSİYEL

Hakkâri’nin zorlu coğrafi koşullarına rağmen devletin sunduğu teşviklerin ve mevcut sınır kapılarının bölgeye büyük katkı sağladığını anlatan Çelik, “Üç sınır kapımız var; İran ve Irak’a çok yakınız. Bu potansiyel hem ihracat hem de ithalat anlamında en büyük avantajlarımızdan biri” diyor. Vali, bölgenin genç nüfusuyla birlikte ekonomik büyüme açısından ciddi bir potansiyele sahip olduğunu ifade ediyor.