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Hakkari Belediye Ve Hizmet-İş Sözleşme İmzaladı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Hakkari Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında bir toplu iş sözleşmesi imzalandı. Belediyeden gelen bilgiye göre, şehir otogarında gerçekleştirilen törene katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, belediyenin sunduğu hizmetlerin temel gücünün çalışanlar olduğunu vurguladı.

ÇALIŞANLARIN EMEĞİNE SAYGI

Sürdürülebilir belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini dile getiren Çelik, “Çalışanların emeğini korumak için tüm imkanları seferber ediyoruz” şeklinde ifade etti. Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy ise sürece katkı sağlayan herkese teşekkürlerini iletti. Törene, Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, sendika yetkilileri ve belediye personeli de katıldı.

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