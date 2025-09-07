Haberler

Hakkari-Çukurca Yolunda Kamyon Devrildi

KAZA HAKKARI-ÇUKURCA YOLUNDA MEYDANA GELDİ

Hakkari-Çukurca yolunda, maden yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, kent merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafede bulunan Şine Dağı mevkiinde gerçekleşti. Sürücüsünün kimliği ve kamyonun plakası henüz belirlenemedi.

SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

Yapılan incelemelere göre, kamyon direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sebebiyle devrildi. Kazada sürücü, hafif sıyrıklarla kazayı atlattı. Bununla birlikte Hakkari-Çukurca karayolu, bir süreliğine araç trafiğine kapandı. Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri ise kazayla ilgili incelemelere başladı.

