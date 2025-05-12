Hakkari’de 103 Çiftçiye 43 Bin Fide

DAĞITILAN FİDE SAYISI VE TÖRENİN YERİ

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde, 103 çiftçiye yüzde 75 hibeli olarak toplamda 43 bin sebze fidesi dağıtıldı. Dağıtım töreni, Yeşilçeşme Mahallesi’nde çiftçilikle uğraşan Mustafa Güneş’in bahçesinde gerçekleşti. Törende karpuz, domates ve biber fideleri çiftçilere teslim edildi.

VERİMLİ TARIM ARAZİLERİ VE DESTEK MESAJLARI

Vali yardımcısı Furkan Berber, törende yaptığı konuşmada ilçenin verimli tarım arazilerine sahip olduğunu vurguladı. Çiftçilerin ürünlerden aldıkları verimden memnun olduğunu belirten Berber, belirledikleri programla geçen yıla göre daha fazla fide desteği sağladıklarını ifade etti. Berber, “Çiftçilerimiz inşallah ektikleri fidelerle hem Çukurca’nın hem de kentin ekonomisine çok büyük katkılarda bulunurlar.” diye ekledi.

PROJE DESTEKÇİLERİ VE DEVAM EDECEK İYİLEŞTİRMELER

Kaymakam Mert Kumcu, sebzeciliği geliştirme projesinin sürdüğünü dile getirdi. Kumcu, “Bu projelerin artarak devam etmesini sağlayan Tarım ve Orman Bakanımız başta olmak üzere Sayın Valimize, Tarım ve Orman Müdürümüze ve destek sunan herkese şükranlarımızı sunuyorum. Bugün burada 43 bin fidemiz çiftçilerimize dağıtıldı.” şeklinde konuştu. Törene, Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Hikmet Arslan, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Özer, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İbrahim Çolak, kurum amirleri ve çiftçiler katıldı.