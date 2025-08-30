Haberler

Hakkari’de 30 Ağustos Kutlandı

YÜKSEKOVA’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMASI

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü, yapılan törenle kutlanıyor. Tören, Hükümet Konağı bahçesinde Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlıyor. Ardından, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunuyor.

PROGRAMDA ÖNE ÇIKANLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı’na dair mesajı etkinlikte okunuyor. Program, günün anlam ve önemi hakkında yapılan konuşmalarla devam ediyor. Kaymakam Mustafa Akın, tören sırasında tebrikleri kabul ediyor.

KATILIMCILAR

Törene, Garnizon Komutanı Piyade Albay Uğur Öz, Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Ünel, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ile birlikte siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, şehit aileleri, gaziler ve muhtarlar da katılıyor.

ÖNEMLİ

Beypazarı’nda 30 Ağustos Etkinlikleri Yapıldı

Beypazarı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Karlıova’da Zafer Bayramı Töreni Yapıldı

Karlıova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlandı. Etkinlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Vatandaşlar ve yetkililer katıldı.

