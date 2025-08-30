Hakkari’de 30 Ağustos Kutlandı

YÜKSEKOVA’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMASI

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü, yapılan törenle kutlanıyor. Tören, Hükümet Konağı bahçesinde Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlıyor. Ardından, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunuyor.

PROGRAMDA ÖNE ÇIKANLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı’na dair mesajı etkinlikte okunuyor. Program, günün anlam ve önemi hakkında yapılan konuşmalarla devam ediyor. Kaymakam Mustafa Akın, tören sırasında tebrikleri kabul ediyor.

KATILIMCILAR

Törene, Garnizon Komutanı Piyade Albay Uğur Öz, Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Ünel, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ile birlikte siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, şehit aileleri, gaziler ve muhtarlar da katılıyor.