Hakkari’de 34 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU TACİRLERİNE YÖNELİK ÖNEMLİ BİR OPERASYON

Hakkari’de gerçekleştirilen bir operasyonda, durdurulan bir araçta 34 kilogram metamfetamin maddesi bulundu. Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde üretimi ve ticareti üzerine yaptıkları araştırmalar çerçevesinde Çukurca yolu üzerinde şüpheli bir aracı durdurdu.

YAPILAN ARAMADA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Araçta gerçekleştirilen aramada, özel bir bölmeye gizlenmiş olan 34 kilogram metamfetamin maddesi tespit edildi. Durum üzerine gözaltına alınan araç sürücüsü, emniyette yürütülen işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Mahkeme, tutuklama kararı vererek şüpheliyi cezaevine gönderdi. Bu olay, uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.