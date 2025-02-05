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Hakkari’de 34 Öğrenci Zehirlenme Şüphesiyle Hastanede

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ÖĞLE YEMEĞİ SONRASI RAHATSIZLIK GÖSTERMİŞLER

Hakkari’deki Mehmetçik İlk ve Ortaokulu’nda öğle yemeği yedikten sonra rahatsızlanan 34 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Merkeze bağlı Bağışlı köyünde bulunan okulda, öğrenciler yemek yedikten bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi gibi şikayetler yaşamaya başladı.

AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILDI

Parasının öncesinde rahatsızlanan öğrenciler, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili araştırma başlatıldı.

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