Hakkari’de 407 Kişi Yakalandı

GEÇEN AY YAKALANAN ŞAHIS SAYISI

Hakkari’de çeşitli suçlardan dolayı haklarında arama kaydı bulunan 407 kişi yakalandı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik’in başkanlığında bir asayiş toplantısı düzenlendi. Toplantıda mayıs ayında gerçekleşen olaylar, geçen yılın aynı dönemindeki hadiselerle karşılaştırılarak değerlendirildi.

ASAYİŞ OLAYLARINDAKİ DÜŞÜŞ

Değerlendirmelere göre, geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında asayiş olayları yüzde 7 oranında azaldı. Ayrıca, kişilere karşı işlenen suçlar yüzde 23, mal varlığına karşı işlenen suçlar yüzde 34, kasten yaralama olayları yüzde 10, hırsızlık suçları yüzde 50 ve dolandırıcılık suçları yüzde 31 azalmış durumda. Kaçakçılık suçlarının ortaya çıkarılmasına yönelik operasyonlar ise yüzde 8 oranında artış gösterdi.

TOPLANTIYA KATILANLAR

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Göç Müdürü Aykut Alptekin ve ilgili birim amirleri katıldı.