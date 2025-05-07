Hakkari’de 5 Adrese Operasyon Yapıldı

HUKUKA AYKIRI BAHİS OPERASYONU

Hakkari’de eş zamanlı olarak düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu, 5 ayrı adreste gerçekleştirildi. Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçları üzerine yaptığı kapsamlı çalışmada, örgütlü faaliyet gösteren 3 şüpheli hakkında işlem başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, şüphelilere ait 50 milyon TL’lik işlem hacmine sahip banka hesapları belirlendi.

YAKALANAN MALZEMELER VE HUKUKİ ADIMLAR

Düzenlenen operasyonda, şüphelilere ait 44 masaüstü bilgisayar, 3 cep telefonu, 3 harici hard disk, 2 USB bellek ve 1 DVR kayıt cihazı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulmasının yanı sıra, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerleri kapsamında şüphelilerin banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına da el konuldu. Yetkililer, vatandaşların internet ortamında güvenliğinin sağlanması ve Hakkari’nin huzur ve güvenliğinin korunması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.