Hakkari’de “Altın Rozet” Ödülleri Verildi

PROJENİN HAYATA GEÇİRİLMESİ

Hakkari’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Hakkari Eğitimini Geliştirme ve Takip” projesi çerçevesinde “altın rozet” alan okullara belgeleri teslim edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre, Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törende Ar-Ge Birimi, proje hakkında katılımcılara bilgi verdi. Proje kapsamında 204 okul başvurdu ve yabancı dil, robotik kodlama, okuma alışkanlığı, akademik başarıyı artırma, yönetim ve kurumlarla iş birliği, okul dışı eğitim, mesleki ve kurumsal gelişim, medya ve iletişim ile başarılı çalışmaların teşvik edilmesi konularında faaliyetler yürütüldü.

ALTIN ROZETLE ÖDÜLLENDİRME

Bu alanlarda başarılı işler yaparak “altın rozet” almaya hak kazanan 31 okulun yöneticilerine ödüllerini Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik verdi. Çelik, projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerini, okul idarecilerini ve öğretmenleri kutladı. İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, projenin yeni maarif modeli çerçevesinde hazırlandığını söyleyerek, kent genelinde öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımıyla toplamda 5 bin 737 etkinlik düzenlendiğini ifade etti.

SPORDA BAŞARI VE ÖDÜLLER

Törende ayrıca, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokul ve liseler arasında düzenlenen voleybol ve futbol turnuvalarında başarılı olan takımlara madalya ve kupaları takdim edildi. Bu etkinlikler, öğrencilerin hem akademik hem de sportif alanlarda gelişimlerini desteklemektedir.