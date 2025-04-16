Hakkari’de Arama Çalışmaları Devam Ediyor

HİCZİ KAYBOLAN KADINI BULMA ÇALIŞMALARI

Hakkari’de 7 gün önce kaybolan Feleknaz Keskin’i bulmak için sürdürülen arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler, zorlu arazi koşullarına rağmen, kadının izine ulaşmak için seferber olmuş durumda. 10 Nisan’da evinden çıkan 55 yaşındaki Feleknaz Keskin için yapılan arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

ARAMA EKİPLERİNİN GÖREVİ

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), polis, UMKE ve itfaiye ekipleri, Karşıyaka, Dağgöl ve Sümbül mahalleleri ile dağlık alanlarda, bahçelerde, atıl bölgelerde, Katramas Deresi ve Pirudan Köprüsü çevresinde dron destekli arama çalışmalarını gerçekleştirmekte. Kaybolan kişinin eşinin geçen yıl düşerek vefat ettiği Katramas Deresi’nde ve çevresinde de arama faaliyetlerine devam ediliyor. Olay yeri yakınında 112 Acil Servis ekipleri her daim hazır bulunuyor.

OLUMSUZ HAVA ŞARTLARIYLA MÜCADELE

Son iki gün boyunca etkili olan yoğun sağanak ve kar yağışı nedeniyle ara verilen arama çalışmaları, bugün yeniden başlamış durumda. Ekipler, zorlu hava koşullarına rağmen Feleknaz Keskin’i bulmak için tüm gayretleriyle çalışıyor.