Hakkari’de Arama Kaydı Bulunan 407 Kişi Yakalandı

VALİLİK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Valiliğin sosyal medya hesabında yer alan bilgiye göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik’in liderliğinde asayiş toplantısı yapıldı. Toplantı, Valilik binasında gerçekleşti ve mayıs ayında meydana gelen olaylar, bir önceki yılın benzer dönemiyle karşılaştırılarak değerlendirildi.

ASAYİŞ OLDUKÇA İYİLEŞİYOR

Toplantıda elde edilen verilere göre, geçen yılın aynı dönemine göre asayiş olayları yüzde 7 oranında azaldı. Bununla birlikte, kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 23, mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 34, kasten yaralama olaylarında yüzde 10, hırsızlık olaylarında yüzde 50 ve dolandırıcılık suçlarında ise yüzde 31 oranında düşüş yaşandı. Ayrıca, kentte kaçakçılık suçlarının tespitine yönelik yapılan operasyonlar yüzde 8 oranında arttı ve çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 407 kişi yakalandı.

TOPLANTIDA ÖNEMLİ İSİMLER YER ALDI

Bu önemli toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Göç Müdürü Aykut Alptekin ve ilgili birim amirleri katılım gösterdi.