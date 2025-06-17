Hakkari’de Arıza Giderildi, Enerji Sağlandı

ELEKTRİK KESİNTİSİ GİDERİLDİ

Hakkari’de Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ arıza ekipleri, Ceylanlı köyü Gelinli mezrasında meydana gelen elektrik kesintisini gidermek amacıyla Zap Suyu’nu rafting botuyla geçerek enerji nakil hattındaki arızayı onardı. VEDAŞ İl Müdürlüğü görevlileri, elektrik arızasını çözmek için hızlı bir şekilde çalışmalarına başladı.

RAFTİNG EKİBİYLE İŞ BİRLİĞİ

Rafting antrenörleri Ramazan İlhan ve Selçuk Tunç’un desteğiyle ekip, bindikleri botla Zap Suyu’nun diğer tarafına geçti. Bir süre yürüdükten sonra arızanın bulunduğu noktaya ulaşan ekipler, yaptıkları müdahaleyle arızayı gidererek mezraya yeniden enerji akışını sağladı. VEDAŞ İl Müdürlüğü Sistem İşletme Mühendisi Fırat Üre, il merkezi ve Çukurca ilçesinde 8 farklı noktada bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

BAKIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Çetin geçen kış mevsiminin ardından bazı bölgelerde enerji şebekesinde hasar oluştuğunu belirten Üre, “Tespit ettiğimiz iletkenlerde lif atmaları ve izolatörlerde çatlamalar gibi bakım gerektiren durumlar meydana geldi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı profesyonel rafting ekibiyle sahada bakım onarım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Zorlu coğrafi şartlar nedeniyle sıkıntılar yaşamaktayız. Şu an Zap Suyu’nun karşı tarafında arıza meydana geldi. Profesyonel rafting ekibi ile birlikte çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bizlere destek veren tüm birimlere teşekkür ediyorum” dedi.