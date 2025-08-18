Hakkari’de Asayiş Olayları Azaldı

ASAYİŞ TOPLANTISINDA GÜNDEM

Hakkari’de gerçekleşen asayiş toplantısında, Vali Ali Çelik birçok önemli bilgilendirme yaptı. Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve birim amirleri katıldı. 1 – 16 Ağustos tarihleri arasında yaşanan asayiş olayları, bir önceki yılın aynı dönemine göre analiz edilerek değerlendirildi.

ÖNEMLİ AZALMA ORANLARI

Toplantıda il genelinde asayiş olaylarında yüzde 18 oranında azalma yaşandığı kaydedildi. Kişilere karşı oluşan suçlar yüzde 17, mal varlığına karşı işlenen suçlar yüzde 21, hırsızlık vakaları yüzde 29, dolandırıcılık olayları ise yüzde 18 düzeyinde azaldı. Aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında da dikkat çeken bir azalma söz konusu; bu oran yüzde 37’ye ulaştı. Ayrıca, narkotik suçlarıyla ilgili yapılan operasyonlarda da yüzde 6 artış sağlandı. İlgili dönem içinde farklı suçlardan aranma kaydı bulunan 137 kişi yakalandı.

Vali Ali Çelik, toplantı sonrası suç oranlarının düşürülmesi, suça yönelimin azaltılması ve vatandaşların mağduriyet yaşamasının önlenmesinde katkı sağlayan tüm kolluk görevlilerine teşekkür etti. Çelik, sürdürülen istikrarlı çalışmaların devam etmesini istedi.