Hakkari’de Asayiş Raporu: Suç Oranlarında Düşüş

ASAYİŞ TOPLANTISI DETAYLARI

Hakkari Valisi Ali Çelik’in başkanlığında gerçekleştirilen asayiş toplantısında, 1-22 Mart tarihleri arasında meydana gelen olayların detaylı incelemesi yapıldı. Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve diğer ilgili birim amirleri katılım gösterdi.

SUÇ ORANLARINDA BÜYÜK DÜŞÜŞLER

Yapılan değerlendirmelerde, geçen yılın aynı dönemine göre suç oranlarında belirgin bir azalma olduğu ifade edildi. Toplantıda sunulan brifinglere göre; asayiş olaylarında yüzde 3, kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 6, malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 5 oranında bir düşüş yaşandığı saptandı. Bunun yanı sıra, il genelinde kasten yaralama olaylarında yüzde 6, intihar vakalarında ise yüzde 53 oranında bir azalma gözlemlendi.

NARKOTİK VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE BAŞARILARI

Narkotik suçlarla mücadeledeki başarılı operasyon sayısında yüzde 118, kaçakçılıkla mücadelede ise yüzde 44 oranında artış kaydedildi. Ayrıca, 22 gün süresince çeşitli suçlardan aranan 250 kişinin yakalandığı bilgisi verildi. Bu gelişmeler, Hakkari’de asayişin sağlanmasına ilişkin olumlu bir tablo sunuyor.