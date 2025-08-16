Hakkari’de Asker Arkadaşları Buluştu

BULUŞMA ANISININ TEMELLERİ

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 1986-1988 yıllarında vatani görevini yerine getiren asker arkadaşları, yaklaşık 40 yıl sonra Çorum’da bir araya geldi. 1986-1988 yıllarında Şemdinli 12. Dağ Komando Bölüğünde komando olarak görev yapan tertipler, askerliğin ardından iletişimi koparmadı. Aileleriyle belli aralıklarla bir araya gelen tertipler, bu yıl Üsteğmen rütbesiyle bölük komutanlığı yapan ve 2013 yılında albay rütbesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli olan Fikri Kısar’ın ev sahipliğinde Çorum’da buluştu.

KÜLTÜREL GEZİ DÜZENLENİYOR

Yaklaşık 60 eski arkadaş, Çorum Belediyesinin desteğiyle şehirdeki tarihi ve kültürel yerleri gezdi. Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, kafileyi Millet Bahçesi, Çorum Müzesi, Velipaşa Konağı, tarihi Saat Kulesi, Tarihi Kent Meydanı, Dar Sokak, Ulu Cami, Yazma Eserleri Kütüphanesi ve tarihi Ayakkabıcılar Arastasını gezdirdi. Sonrasında davetliler, Velipaşa Hanında Çorum’un yerel lezzetlerinin tadına baktı ve kentteki leblebi dükkanlarını ziyaret etti.

HATIRALAR CANLANIYOR

Fikri Kısar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asker arkadaşlarıyla her yıl farklı şehirlerde bir araya geldiklerini belirtti. Daha önce Çanakkale, Antalya ve İzmir gibi şehirlerde buluşma programları düzenlediklerini ifade eden Kısar, bu yıl Çorum’u tercih ettiklerini söyledi. Ayrıca, görevi sırasında şehit düşen arkadaşları Şehit Komando Çavuş Bülent Karataş’ın Amasya’nın Merzifon ilçesindeki kabrini de ziyaret etmeyi planladıklarını aktardı. Kısar, gelecek yıllarda buluşmaya devam edeceklerini vurguladı.

Geziye katılan Şehit Karataş’ın annesi Seriyye Karataş, oğlunun arkadaşlarıyla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kendi evladını kaybetmesine rağmen birçok evlada sahip olduğunu söyleyen Karataş, “O kadar duyguluyum, o kadar mutluyum ki, Allah bin kere razı olsun hepsinden. Ben yaşlıyım, herkes çalışıyor. Böyle davet ediyorlar, ben de kaçırmamaya gayret ediyorum. O kadar çok evladım var ki.” ifadelerini kullandı.