Hakkari’de Asker Olma Heyecanı Yaşadı

ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİR GENÇ ASKER ÜNİFORMASI GİYDİ

Hakkari’de yaşayan özel gereksinimli Umut Karaman, bir günlüğüne asker olmanın heyecanını yaşadı. Umut, asker üniforması giymek istediğini ailesine bildirdi. Ailesi, bu isteği Hakkari Jandarma Komutanlığı’na iletti.

JANDARMA GÖREVLİLERİNDEN DESTEK

Jandarma görevlileri, Umut’u evinden alarak Jandarma Komutanlığı’na götürdü. Umut’un saç ve sakalı tıraş edildi, ardından ona asker üniforması giydirildi. Temsili yemin töreniyle bir günlük askerlik yapmanın gururunu yaşadı.

HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

Jandarma Komutanlığı’ndaki birimlerde gezdirilen Umut, asker üniforması giyme hayalini gerçek kıldı. Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, bu anlamlı olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Umut kardeşimiz bir günlüğüne jandarma oldu belki ama yüreğindeki vatan sevgisi ömürlüktü. Bu anlamlı günün kahramanını gönülden kutluyor, kıymetli ailesine teşekkür ediyoruz” ifadesinde bulundu.