Hakkari’de Buğday Çuvallarında Eroin Bulundu

UYUŞTURUCU OPERASYONU

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, buğday nişastası yüklü çuvalların içerisine gizlenmiş 60 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirildi. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretini” önlemek amacıyla sürdürülen çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

İKİ AŞAMALI OPERASYON

Açıklamada, “Yapılan çalışmalarda; Yüksekova ilçesinde durumundan şüphelenilen bir çekici ve dorse üzerinde yapılan aramada; dorse içerisinde bulunan toplam ağırlığı 25 ton gelen bin adet buğday nişastası yüklü çuvallar içerisinde 5 adet çuvala zulalanmış halde toplam ağırlığı 60 kilo 200 gram gelen eroin maddesi ele geçirilmiştir” denildi. Bahsi geçen aracın sürücüsü olan şüpheli şahıs ile ilgili gerekli adli tahkikat sürüyor.