Hakkari’de Çay İçip Sohbet Etti

VATANDAŞLARLA SOHBET ORTAMINDA BULUŞMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari’de gerçekleştirilen Türkiye Huzur ve Güvenlik toplantısının ardından Bulvar Caddesi’nde esnaf ile bir araya geldi. Burada, vatandaşlarla çay içerek keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Bu samimi buluşma, bölge halkıyla doğrudan iletişim kurma fırsatı sundu.

VALİLİK ZİYARETİ VE ŞEREF DEFTERİ

Ziyaretin ardından Hakkari Valiliği’ne geçen Yerlikaya, burada şeref defterini imzaladı. Bu faaliyet, vatandaşlarla kurulan iletişimi ve bölgedeki güvenlik durumunu yakından takip etmenin önemini vurguladı.