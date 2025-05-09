Hakkari’de Düşen 70 Yaşındaki Adam

DAĞLIK BÖLGEDE KAZA GEÇİREN ŞAHIS KURTARILDI

Hakkari’de pancar toplamak amacıyla çıktığı dağlık alanda dengesini kaybederek düşen 70 yaşındaki Mehmet Akboğa, ayağını kırdı. Kendisi hakkında haber alınamayan Akboğa için jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri hemen harekete geçti. Yürütülen arama çalışmaları sonucunda Akboğa’nın pancar toplarken dengesini kaybedip düştüğü belirlendi.

HELİKOPTERLE KURTARILDI

Düştüğü dağlık ve kayalık alan nedeniyle karadan kurtarılması zor olan Mehmet Akboğa için askeri helikopter havalandı. Ekipler, helikopterle Akboğa’yı bulunduğu yerden alarak Fatih Kışlası’na indirdi. Ardından ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan kontroller sonrasında Akboğa’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.