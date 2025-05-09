Hakkari’de Düşen Adam Helikopterle Kurtarıldı

ACİL KURTARMA OPERASYONU

Hakkari’nin dağlık alanlarına pancar toplamak için çıkan 70 yaşındaki Mehmet Akboğa, dengesini kaybedip düştü ve ayağını kırdı. Kendisinden haber alınamayan Akboğa için jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri hemen harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda, Akboğa’nın pancar toplarken dengesini kaybedip düştüğü anlaşıldı.

ASKERİ HELİKOPTER İNCİ İÇİN GÖREVDE

Düşmenin gerçekleştiği kayalık ve dağlık alanda, Akboğa’yı karadan indirmek zor olduğu için askeri helikopter devreye girdi. Helikopter, Mehmet Akboğa’yı düştüğü yerden alarak Fatih Kışlası’na getirdi. Buradan ambulansa aktararak Hakkari Devlet Hastanesi’ne ulaştırdı. Akboğa’nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.