Hakkari’de Enderun Usulü Teravih Kılındı

ENDERYUN USULÜ TERAVİH NAMAZI KILINDI

Hakkari’de Osmanlı döneminden miras bir gelenek olarak Enderun usulü teravih namazı icra edildi. Ramazan ayının manevi atmosferinin farklı etkinliklerle yaşatıldığı Hakkari’de, bu yıl ilk kez merkez Ulu Cami’de bu özel teravih namazı düzenlendi.

YATSIDAN ÖNCE SOHBET GERÇEKLEŞTİ

Program dahilinde, Kayseri’nin Kocasinan İlçe Müftüsü Halil Uzun yatsı namazının öncesinde cemaatle sohbet gerçekleştirdi. “Kardeşliğimizi muhafaza edelim, namaz, oruç ve zekat gibi ibadetlerimizi ihmal etmeyelim” şeklindeki açıklamaları dikkat çekti. Namazın akabinde uygulanan Enderun usulü teravih namazı, cemaatin manevi huzuru içinde kılındı. Her rekatında derin bir manevi hissettiren, hüzün ve heyecanla dolu olan bu namaza katılım yoğundu.

DUA VE KASİDELER EŞLİĞİNDE SONLANDI

Tesbihatların ardından İl Müftüsü Hüseyin Okuş, dualar etti. Program, cemaatin katılımıyla gerçekleştirilen musafaha ile sona erdi. İl Müftüsü Okuş, Kayseri’nin Kocasinan İlçe Müftüsü Halil Uzun’un da içinde bulunduğu ekibe, “Hakkari için çok farklı ve özel bir teravih oldu. Bize huzur ve maneviyat dolu güzel bir Ramazan akşamı yaşattınız. Bu vesileyle hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Allah razı olsun” sözleriyle teşekkür etti. Kocasinan İlçe Müftüsü Halil Uzun, Hakkari’de karşılaştıkları yoğun ilgi ve alakadan ekip adına memnuniyetini dile getirdi. Programa özellikle bayanlar ve gençlerin yoğun olarak katıldığı gözlemlendi.