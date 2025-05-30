Hakkari’de Etkinlikler Gerçekleşti

HAZIRLANAN YIL SONU SERGİSİ

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde Halk Eğitimi ve Aile Destek Merkezleri tarafından yıl sonu sergisi gerçekleştirildi. Spor salonunda düzenlenen sergide konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Taşkın, kurslar aracılığıyla vatandaşların yeteneklerini geliştirme olanağı bulduğunu aktardı. Etkinliklerin önemli bir rol oynadığını vurgulayan Taşkın, “Bu tür etkinlikler toplumumuzu bir araya getirir ve kültürel zenginliğimizi teşvik eder. Buradaki arkadaşlar aldıkları eğitimlerle kendilerine yeni bir kapı açıyorlar. Serginin organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür ederim. Katılımcılara da sanatsal çalışmaları için başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.

SERGİYE GİDEN ZİYARETLER

Konuşmanın ardından Kaymakam Mert Kumcu ve beraberindekiler, sergiyi gezerek kursiyerlerin hazırladığı ürünleri inceledi. Gerçekleştirilen bu etkinlik, katılımcılara yaratıcılıklarını sergileme fırsatı sundu ve yerel kültürü tanıtma amacı taşıdı. Bu gibi organizasyonlar, toplumsal dayanışmayı güçlendirirken, aynı zamanda sanat ve el sanatları alanında farkındalık oluşturuyor.