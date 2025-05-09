Hakkari’de Farsça Medya Etkinliği Yapıldı

HAKKARİ’DE FARSÇA MEDYA OKUMALARI ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Hakkari’de “Farsça Medya Okumaları” etkinliği gerçekleştiriliyor. Hakkari Üniversitesi’nden gelen bilgilere göre, İlahiyat Düşünce Topluluğu’nun organizasyonu ile Halk Eğitim Merkezi’nde bu etkinlik yapılmış.

GÜNDEME FARSÇA TAKİP EDİYORUZ SLOGANIYLA

Etkinlik, “Gündemi Farsça takip ediyoruz” sloganıyla düzenlenmiş. Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Fatih Demirdağ, Farsça ile ilgili bilgiler aktarmış.

HAFTALIK OLARAK DEVAM EDECEK

Bu etkinliğin her hafta düzenleneceği duyurulmuş. Hakkari’de Farsça diline ve kültürüne olan ilgi artırmayı hedefleyen bu etkinlik, katılımcılara farklı bir bakış açısı sunuyor.