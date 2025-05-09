Haberler

Hakkari’de Farsça Medya Etkinliği Yapıldı

HAKKARİ’DE FARSÇA MEDYA OKUMALARI ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Hakkari’de “Farsça Medya Okumaları” etkinliği gerçekleştiriliyor. Hakkari Üniversitesi’nden gelen bilgilere göre, İlahiyat Düşünce Topluluğu’nun organizasyonu ile Halk Eğitim Merkezi’nde bu etkinlik yapılmış.

GÜNDEME FARSÇA TAKİP EDİYORUZ SLOGANIYLA

Etkinlik, “Gündemi Farsça takip ediyoruz” sloganıyla düzenlenmiş. Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Fatih Demirdağ, Farsça ile ilgili bilgiler aktarmış.

HAFTALIK OLARAK DEVAM EDECEK

Bu etkinliğin her hafta düzenleneceği duyurulmuş. Hakkari’de Farsça diline ve kültürüne olan ilgi artırmayı hedefleyen bu etkinlik, katılımcılara farklı bir bakış açısı sunuyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Atakum’da 3 Kişi Yaralandı, 1 Tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde gerçekleşen silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı. Gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı. Yaralıların tedavisi sürüyor.
Haberler

Siirt’te 14 Yaşındaki Çocuk Kayıp

Siirt'te Kezer Çayı'nda kaybolan 14 yaşındaki Mustafa K. için arama çalışmaları başlatıldı. AFAD, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.