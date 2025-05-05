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Hakkari’de Fırtına; Çatılar Ve Seralar Uçtu

DERECİK İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN FIRTINA

Hakkari’nin Derecik ilçesinde meydana gelen etkili fırtına sonucunda, birçok evin çatıları uçtu ve seralar büyük zarar gördü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu uyarının ardından ilçede kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi. Rüzgar, evlerin çatılarını uçurmanın yanı sıra seralardaki hasara, ağaçların ve elektrik direklerinin devrilmesine ve iletkenlerin kopmasına yol açtı.

Devrilen direkler ile kopan iletkenler için müdahale çalışmaları hızla sürdürülüyor. Ayrıca, Derecik Belediyesi ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe merkezi ile köylerde hasar tespit çalışmaları gerçekleştirdi. Fırtına sebebiyle park halindeki bazı araçlar da hasar aldı.

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