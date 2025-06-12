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Hakkari’de Futbol Turnuvası Tamamlandı

ÖĞRETMENLER ARASI FUTBOL TURNUVASI NİHAİSİ GERçekleşTI

Hakkari’de düzenlenen “Öğretmenler Arası Futbol Turnuvası”, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Hakkari Spor Lisesi’nin futbol takımları arasında oynanan final maçı ile son buldu. Amaç, öğretmenlerin spor yapmalarını sağlamak ve aralarındaki kaynaşmayı artırmak olarak belirlendi. Bu yıl turnuvaya 28 okuldan 420 öğretmen katıldı ve final mücadelesi büyük bir heyecanla gerçekleşti.

HAKKARİ SPOR LİSESİ ŞAMPİYON OLDU

Final karşılaşmasında Hakkari Spor Lisesi, rakibi İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nü geride bırakarak şampiyonluk elde etti. İkinci olan takım ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kayıtlara geçti. Kupa töreninde, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, yaptığı konuşmada: “Bugün oynanan büyük final ile futbol turnuvamız heyecan dolu anlara sahne oldu. Organizasyonda emeği geçen şube müdürümüz Erol Hanlıgil’in şahsında, tertip komitesine ve müsabakalara katılan tüm takımlarımıza, centilmence mücadeleleri ve sportmen duruşları için gönülden teşekkür ediyorum. Hep birlikte sporu, dostluğu ve fair-play ruhunu doyasıya yaşadık,” sözlerini söyledi.

DERECEYE GİREN TAKIMLARA ÖDÜL VERİLDİ

Turnuvanın sonunda dereceye giren takımlara ödüllerinin takdim edilmesi ile etkinlik sona erdi. Bu organizasyon, öğretmenlerin spora olan ilgisini artırırken; iş birliği ve dostluk ruhunu da pekiştirdi. Hakkari’de bu tür etkinliklerin düzenlenmesi, öğretmenler arasında bağları güçlendirirken, spor kültürünün yayılmasına da katkı sağlıyor.

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