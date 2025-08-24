Hakkari’de Gezen Sinema Tırı Var

GEZEN SİNEMA TIRI HAKKARİ’DE

“Bir Anadolu Şenliği”nin ilk duraklarından biri olan Hakkari’ye ulaşan Gezen Sinema Tırı, çocukları sinema deneyimiyle buluşturuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen “Bir Anadolu Şenliği” etkinlikleri Hakkari’de devam ediyor. Bu etkinlikler çerçevesinde, başta çocuklar olmak üzere tüm halkı ücretsiz sinemayla buluşturmak amacıyla Gezen Sinema Tırı burada hizmet vermeye başladı.

ÇOCUKLAR FİLM İZLEYEREK EĞLENİYOR

Medrese Mahallesi’nde yer alan sinema tırında çocuklar, “Rafadan Tayfa” adlı filmi izleyerek keyifli anlar yaşıyor. Etkinliğe katılan çocuklara, görevli personel tarafından patlamış mısır da ikram ediliyor. Gezen Sinema Tırı, haftanın ilerleyen günlerinde kentin çeşitli mahallelerini ziyaret ederek çocuklara sinema heyecanını yaşatmaya devam edecek.