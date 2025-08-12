Hakkari’de Güvenlik, Refah ve Kardeşlik

GÜVENLİK VE HUZUR ORTAMI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari’de gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında, “Bu topraklarda artık bayındırlık faaliyetleri rahatça yapılabiliyor, gençlerimiz gönül rahatlığıyla sportif faaliyetlere katılabiliyor, kadınlarımız üretim sürecinin bir parçası olabiliyor. Bu durumlar, kahraman Mehmetçiklerimiz ve güvenlik kuvvetlerimizin yüksek gayretleri ve sizlerin dirayetiyle tesis edilen huzur ortamı sayesindedir. Ortaya çıkan Terörsüz Türkiye süreci, bu yoldaki kararlılığımızı ve oluşan güven ortamını sürekli kılmanın yeni ve güçlü bir başlangıcıdır” ifadelerini kullanıyor.

HALKLA BULUŞMALAR VE HİZMETLER

Güler, Hakkari’deki programları çerçevesinde AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti ve partililerle bir araya geldi. Kentte düzenlenen toplantılardan birinin de Hakkari’de yapıldığını belirten Güler, halkın geçmişte yaşadığı sıkıntıları unutmaları ve daha mutlu bir yaşam sürmeleri için gereken gayreti gösterdiklerini ifade etti. Yüksekova’ya uğrayarak belediye başkanlarıyla görüştüklerini ve onların sorunlarını dinlediklerini belirtti.

KALKINMA VE YATIRIM PROJELERİ

Güler, Hakkari’nin yıllarca terörün gölgesinde ağır bedeller ödediğini hatırlatarak, “Yıllarca süren kararlı mücadeleler sayesinde huzur, güvenlik ve istikrar tesis edilmiştir. En büyük katkı, aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin kahraman mücadelesidir. Onların haklarını asla ödeyemeyiz” diyor. Hakkari’nin gerçek potansiyelinin ortaya çıkacağını vurgulayarak, “Hakkari artık tarımdan ulaştırmaya, spordan turizme kadar her alanda gelişen bir kalkınma şehri olma yolunda ilerliyor.”

EĞİTİM VE SPORDAKİ GELİŞMELER

Yüksekova’da inşa edilen Organize Sanayi Bölgesi’nin yüzlerce kişiye iş imkanı sağlayacağına dikkat çeken Güler, “Kadınlarımız, üretim süreçlerine aktif olarak katılıyor. Eğitim yatırımlarına hız verdiğimizi, şehrimize birçok yeni eğitim binası kazandırdığımızı söylemek istiyorum. Ayrıca, Hakkari’nin spor alanındaki başarıları hepimizi gururlandırıyor. Gençlerimiz birçok turnuvada madalyalarla dönüyor” açıklamasında bulundu.

TURİZM VE GELECEK VİZYONU

Turizm alanındaki etkinliklerin de arttığını belirten Güler, Mencel Gölü’nde çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini aktardı. “Tüm bu gelişmelerin temelinde yatan en önemli unsur güvenliktir” diyor ve bunun sağlanmasıyla birlikte Hakkari’nin kalkınma potansiyelinin daha da artacağına vurgu yapıyor.

Güler, “Amacımız ‘Terörsüz Türkiye’ vizyonunun sağladığı bu güvenli ortamı somut neticelerle daha fazla yatırım ve üretim ile daha güçlü bir geleceğe taşımaktır” şeklinde açıklamalarda bulunarak, yerel kanaat önderlerine ve sivil toplum kuruluşlarına büyük sorumluluklar düştüğünün altını çiziyor. “Hakkari, Türkiye Yüzyılı’nın parlayan yıldızlarından biri olacak” diyerek sözlerini tamamladı. Programa Bakan Yardımcısı ve çeşitli siyasi temsilciler de katıldı.