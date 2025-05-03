Hakkari’de İki Araç Çarpıştı, 8 Yaralı

TRAFFIC ACCIDENT IN HAKKARI

Hakkari’de iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı. Hakkari’nin Sere Solan mevkiinde, sürücülerin kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki araç, keskin bir virajda çarpıştı. Kaza sonucu her iki araçta toplam 8 kişinin yaralandığı bildiriliyor.

RESCUE TEAMS DISPATCHED

Olay yerine ambulans, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.