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Hakkari’de İki Araç Çarpıştı, 8 Yaralı

Trafik Kazasında Yaralananlar

Hakkari’de meydana gelen bir trafik kazasında iki aracın kafa kafaya çarpması sonucu 8 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Sere Solan mevkiinde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen iki araç keskin bir virajda çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan toplam 8 kişi yaralı duruma düştü.

Acil Durum Ekipleri Olay Yerinde

Kazanın ardından, olay yerine acil durum hizmetleri, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi verildi. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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