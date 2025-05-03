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Hakkari’de İki Pikap Çarpıştı, 8 Yaralı

KAZANIN DETAYLARI

Hakkari’de meydana gelen trafik kazasında iki pikap çarpıştı ve sonuç olarak 8 kişi hafif yaralandı. Kaza, kent girişindeki Sere Solan mevkisinde gerçekleşti. Çarpışan araçlar, sürücüleri henüz belirlenemeyen 35 ASP 490 plakalı pikap ile 06 BVM 630 plakalı pikap oldu.

KURULUŞLARIN MÜDAHALESİ

Olayın ardından, kaza yerine hızla AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı 8 kişi, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi’ne taşındı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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