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Hakkari’de Jandarma Denetim Gerçekleştirdi

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA DENETİM

Hakkari’de toplu taşıma araçlarında yaşanabilecek kazaları önlemek amacıyla yapılan denetimlerde, jandarma yolcu kıyafetiyle seyahat eden bir kişiyi cep telefonu kullanırken yakaladı. Hakkari İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri, toplu taşıma araçlarındaki trafik ihlallerini önlemek maksadıyla önemli bir kontrol gerçekleştirdi.

SÜRÜCÜLERİN DAVRANIŞLARI GÖZLEMLENDİ

Derecik-Şemdinli hattında işleri süren iki minibüs, sivil jandarma personeli tarafından yolcu olarak binilerek denetlendi. Yapılan kontroller sırasında, şoförlerin emniyet kemeri takma, hız ve geçiş kurallarına uyma durumları gözlemlendi. Ancak, Şemdinli hattında çalışan bir minibüs sürücüsünün seyir halindeyken cep telefonu ile konuştuğu tespit edildi. Bu durum üzerine, söz konusu sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 73/C maddesi gereği 2 bin 167 TL idari para cezası uygulandı.

Denetim esnasında minibüs sürücüsü ile yolculara, emniyet kemeri kullanımının önemi ve toplu taşıma kazaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Hakkari İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, denetimlerin süreceğini belirterek sürücüleri trafik kurallarına uyma konusunda bir kez daha uyardı.

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