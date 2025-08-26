Hakkari’de Kaçak Sigara Ele Geçirildi

ÇALIŞMALARLA KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda bir otomobilden toplamda 985 paket bandrolsüz sigara ile 4 paket kaçak elektronik sigara bulundu. Hakkari Valiliği, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı’nın kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürdüğünü duyurdu.

ARACIN KONTROLÜ VE BULGULAR

Yürütülen özenli çalışmalar sonucunda, Çukurca ilçesinde bulunan Köprülü ve Serbest Yol Kontrol Noktası’nda kaçak sigara taşıdığına dair alınan bilgiler doğrultusunda bahsi geçen araçta arama gerçekleştirildi. Bu kontrollerde, 985 paket bandrolsüz sigara ve 4 adet ‘vozol’ marka elektronik sigara tespit edildi.

ADLİ SÜREÇ VE DEVAM EDEN MÜCADELE

Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığı’nın kaçakçılıkla mücadele çabalarının yasal çerçevede kararlılıkla devam ettiği belirtildi.