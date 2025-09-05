Hakkari’de Kadına Şiddete Mücadele Toplantısı

Hakkari’de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Gerçekleşti

Hakkari’ de 2025 Yılı II. Dönem Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Vali Ali Çelik’in başkanlığında düzenlendi. Toplantı, Hakkari Öğretmenevinde yapıldı ve Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı, Vali Yardımcısı, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Koordinasyon

Görüşmelerde; 2025 yılı Nisan-Ağustos döneminde gerçekleştirilecek şiddet mağdurlarına yönelik yürütülen çalışmalar, ilgili paydaşların faaliyetleri ve kadına yönelik şiddet konusunda kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı. Vali Ali Çelik, kadına yönelik şiddetle mücadelenin toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğu olduğuna vurgu yaparak, “Kurumlarımız arasındaki işbirliğini güçlendirerek kadınlarımızın güvenliği ve huzuru için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” şeklinde ifade etti.

Uygulama ve Çalışmaların Takibi

Toplantının sonunda Vali Çelik, mahkeme kararlarının hızlı bir şekilde uygulanması ve kadın ile çocukların korunmasına yönelik yürütülen çalışmaların dikkatle gerçekleştirilmesi talimatını verdi. Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerini paylaşmasıyla sona erdi.